США делают ставку на принуждение вместо привлекательности, - профессор Гарварда

Нынешнее политическое влияние администраци Трампа направлено на давление и принуждение и не приемлет критики.

Внешняя политика администрации Дональда Трампа демонстрирует явный перекос в сторону применения "жёсткой силы" при одновременном снижении роли "мягкой силы", что может негативно сказаться на международном влиянии США. Об этом говорится в аналитическом материале обозревателя журнала Foreign Policy и профессора Гарварда Стивена Уолта.

Автор напоминает, что понятие "мягкой силы", которое ввел Джозеф Най, означает способность государства добиваться своих целей за счет привлекательности – ценностей, институтов и международного имиджа.

"Государства, обладающие значительной "жесткой силой", могли принуждать других с помощью силы и запугивания или предлагая помощь и защиту; государства с обилием "мягкой силы" пользовались большим влиянием, потому что другие хотели быть похожими на них, соглашались с принципами, которые они отстаивали, или считали их модными, успешными и даже "крутыми", - отмечает автор.

Согласно оценке Уолта, Вашингтон делает ставку на давление и принуждение. В частности, речь идет об использовании тарифов как инструмента влияния на партнёров, расширении применения военной силы за рубежом, а также жесткой риторике в адрес других стран.

"При Трампе 2.0 убеждение, что "жесткая сила" – это все, что нужно, становится более чем очевидным. Администрация использовала угрозу введения пошлин, чтобы заставить торговых партнеров заключить односторонние экономические соглашения, и клянется продолжать эти усилия, несмотря на решение Верховного суда, которое их отменяет", - пишет эксперт.

Автор также указывает на заявления президента США в адрес лидеров других государств, включая Владимира Зеленского, а также на действия, такие как блокада Кубы и военные операции против Ирана.

Отдельное внимание в материале уделено тому, что применение силы, по оценке автора, всё реже сопровождается попытками дипломатического обоснования. "Цель – запугивать, а не убеждать", – говорится в тексте.

"Когда президент угрожает уничтожить иранскую цивилизацию или когда министр обороны отмахивается от международного права и хвастается, что американские войска не будут "щадить" противников (что является военным преступлением), становится ясно, что их цель – запугать", - пишет профессор.

Кроме того, эксперт утверждает, что ряд решений внутри США – сокращение международных программ, ослабление дипломатического присутствия и давление на образовательную сферу – подрывают долгосрочную привлекательность страны. По его мнению, это может привести к снижению глобального влияния США, тогда как позиции других государств, включая Китай, усиливаются.

В то же время автор подчёркивает, что Соединенные Штаты сохраняют значительный потенциал "мягкой силы", однако при дальнейшем перекосе в сторону силовых методов другим странам будет сложнее отделять образ страны от действий ее руководства.

Ярким примером подобных заявлений нынешней администрации США можно считать ситуацию на Кубе. Дональд Трамп во время выступления в Форум-клубе Палм-Бич во Флориде заявил, что США "почти мгновенно" захватят Кубу. Президент США подчеркну, то это случится после того, как "он завершит другую войну".

Кроме того, Трамп заявил о введении дополнительной пошлины на легковые и грузовые автомобили, произведенные в Европе. По его словам, ЕС якобы не соблюдает условия ранее достигнутого торгового соглашения.

