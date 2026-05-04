Британский профессор объяснил, кто и зачем распространяет слухи о перевороте в России

Разговоры о возможном государственном перевороте в России привлекли большое внимание, хотя такое развитие событий представляется маловероятным.

Волна новостей о том, что Кремль якобы опасается государственного переворота, напоминает психологическую операцию против российских элит. К такому выводу пришел Марк Галеотти, возглавляющий консалтинговую компанию Mayak Intelligence и являющийся почетным профессором Школы славянских и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона.

В материале для Spectator он утверждает, что хотя российский диктатор Владимир Путин, возможно, и боится прямого удара со стороны Украины, но спецслужбы РФ "профессионально параноидальны и чувствительны к опасениям своего руководителя".

"Вполне вероятно, что охрана президента была усилена, независимо от того, считают ли они угрозу реальной или вероятной. Сокращение масштабов субботнего парада в честь Дня Победы в Москве, похоже, имеет целью избежать создания слишком очевидной мишени для украинского удара", – объясняет Галеотти.

Российская система безопасности организована так, чтобы минимизировать такие риски. Военные и военизированные структуры по сути уравновешивают друг друга. В то же время Федеральная служба охраны РФ наполнена лоялистами и имеет полномочия следить за кем угодно.

"Хотя Евгений Пригожин и его наемники из "Вагнера" действительно восстали в 2023 году, это был бунт, а не государственный переворот: целью было не свергнуть президента, а убедить его отказаться от поддержки Шойгу. В любом случае, те около 2000 бойцов, которые приблизились к Москве, не имели бы никаких шансов захватить город, не говоря уже о свержении Путина", – отметил Галеотти.

И представлять в роли путчиста Сергея Шойгу – "особенно смешно". На него обрушилась основная волна критики из-за неудач на войне против Украины, а офицеры, с которыми он был связан, демонстративно дистанцировались от бывшего главы Минобороны.

По словам аналитика, трудно представить, что у него достаточно авторитета и доверия, чтобы устроить государственный переворот. К тому же у Шойгу нет свободы действий, чтобы сделать это, не привлекая внимания. В то же время Путин время от времени появляется на публике, поэтому заявления об усиленной охране тоже вызывают сомнения, считает Галеотти.

"В Европе существует отчаянное стремление к deus ex machina, к какому-то чудесному завершению войны в Украине. Мысль о том, что Путина свергнет государственный переворот или что страна развалится изнутри, безусловно, соответствует этим ожиданиям", – пишет автор.

И данные разведчиков, на которые ссылаются СМИ, могут быть преднамеренным обманом. Фактически речь может идти об отвлечении внимания в тайных теневых войнах, которые ведут спецслужбы, резюмирует Марк Галеотти.

CNN писало, что в Кремле беспрецедентно усилили охрану Путина. Утверждается, что персоналу – от поваров до фотографов – запретили пользоваться общественным транспортом. Все посетители проходят двойные проверки. Все это происходит из-за якобы возможного госпереворота.

Военный эксперт Иван Ступак отметил, что Шойгу оставался незаменимым для Путина более 20 лет. Около 20 человек из окружения экс-министра обороны РФ оказались в тюрьмах, а сам Шойгу стал "чумным". Поэтому, по словам Ступака, рассматривать его как лидера восстания не стоит.

