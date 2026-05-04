Как поставить кровать по фэншуй, чтобы не получить 'позицию гроба'

При размещении кровати в спальне ключевую роль играет её положение относительно дверей, окон и стен. Согласно принципам фэншуй, неправильная расстановка может нарушать ощущение комфорта и спокойствия, пишет Dobrze Mieszkaj.

Одной из главных рекомендаций является установка кровати изголовьем к глухой стене. Это создаёт ощущение стабильности и безопасности во время сна. При этом важно, чтобы с кровати было видно вход в комнату, но сама она не находилась прямо напротив двери.

Особое внимание уделяется так называемой "позиции гроба". Так называют расположение, при котором человек лежит ногами прямо к двери. В фэншуй считается, что такое положение символизирует потерю энергии и негативно влияет на сон, говорится в материале.

Также нежелательно ставить кровать на линии между окном и дверью. Такой "сквозной поток" может создавать ощущение нестабильности и мешать полноценному отдыху, сообщается в публикации.

Среди других рекомендаций – не размещать кровать под окном и не зажимать её между стенами или мебелью. Вокруг должно оставаться свободное пространство, чтобы к ней можно было подойти с обеих сторон.

В целом, правильное расположение кровати в спальне сводится к простому принципу: она должна стоять устойчиво, обеспечивать обзор комнаты и не находиться в прямой линии с дверью. Это считается базой для комфортного сна и ощущения безопасности, резюмирует издание.

