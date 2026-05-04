Цены на российскую нефть обновили рекорд с 2014 года и превзошли ожидания Кремля

Впрочем, аналитики считают, что рекордный рост цен на нефть не будет способствовать ускорению экономического роста в России.

По данным Министерства экономики РФ, средняя цена на российскую нефть, используемая для расчета налогов, в апреле выросла до 94,87 доллара за баррель – это самый высокий показатель с сентября 2014 года – благодаря росту мировых цен на нефть, сообщает Reuters.

Агентство напоминает, что в прошлый четверг мировые цены на нефть достигли четырехлетнего максимума – более 126 долларов за баррель – на фоне опасений, что война между США и Ираном может привести к длительным перебоям в поставках с Ближнего Востока.

Reuters констатирует, что налоговая цена на российскую нефть превысила ожидания, заложенные в бюджете РФ, на 36 долларов. Это означает, что страна-бензоколонка получит значительно больше нефтедолларов в государственную казну.

В Reuters отметили, что влиятельный в России Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) считает, что скачок цен на нефть не будет способствовать ускорению экономического роста России, поскольку западные санкции и удары украинских дронов негативно сказываются на добыче и экспорте "черного золота".

"Прогноз по экспорту российской нефти и нефтепродуктов в 2026–2029 годах был пересмотрен в сторону понижения. В этом году ожидается сокращение экспорта из России по сравнению с 2025 годом", – отметили аналитики ЦМАКП.

Они также снизили прогноз роста ВВП до 0,5–0,7% – в частности, из-за последствий украинских атак на портовую инфраструктуру и нефтеперерабатывающие заводы РФ.

Впрочем, российский министр финансов Антон Силуанов заявил на прошлой неделе, что благодаря более высоким ценам на нефть в государственный бюджет РФ поступило 200 млрд рублей дополнительных доходов. Он отметил, что эта сумма компенсировала дефицит предыдущих двух месяцев.

Ситуация в Иране и нефтегазовые доходы РФ

Нефтегазовые доходы РФ на фоне западных санкций и украинских ударов сокращались до начала войны на Ближнем Востоке. По итогам января 2026 года российский бюджет, вероятно, получил наименьший объем налогов от добычи нефти за последние три года.

Впрочем, после начала войны на Ближнем Востоке цены на российскую нефть выросли до максимума за 13 лет

Доходы Российской Федерации от экспорта нефти в марте выросли до максимума за последние четыре года.

