Китай продемонстрировал на полевых учениях танк Type 100

Type 100 (ZTZ-100) впервые был представлен на военном параде в Китае в 2015 году.

Китай впервые продемонстрировал танк Type 100 (ZTZ-100) в условиях оперативной подготовки, а также открыл первый краткий обзор его внутреннего устройства. Китайское государственное агентство "Синьхуа" впервые опубликовало видеозапись, на которой новый основной боевой танк Type 100 задействован в полевых учениях. Ранее машина демонстрировалась только на параде и в ограниченных публичных показах, пишет Defence Blog.

На опубликованных кадрах танк движется по пересечённой и пыльной местности на высокой скорости, выполняя манёвры на тренировочном полигоне в северной части Китая. В процессе движения техника поднимает значительное количество пыли, что указывает на работу в условиях реальной полевой подготовки.

В видео также впервые частично показан интерьер машины. Внутри виден член экипажа, управляющий органами управления в боевом отделении корпуса. Опубликованные кадры стали первым публичным обзором внутренней компоновки Type 100.

Видео дня

Type 100 (ZTZ-100) впервые был представлен на военном параде в Китае в 2015 году, где внимание привлекли его башня и сенсорные системы. После этого платформа практически не демонстрировалась в публичном пространстве, что связывают с ограниченным этапом испытаний или засекреченным характером программы.

Архитектура датчиков и систем защиты, заметная на танке Type 100, выделяет его в отдельную категорию по сравнению с нынешней передовой китайской моделью Type 99A. Система оснащена четырьмя диагональными радиолокаторами с фазированной антенной решеткой, расположенными вокруг башни, которые обеспечивают 360-градусный обзор для обнаружения угроз и передают данные в систему активной защиты танка – эту функцию специально разработали для обнаружения и перехвата приближающихся противотанковых ракет и ракетных снарядов до того, как они достигнут машины.

Система активной защиты GL-6, установленная в двух экземплярах, является самой передовой китайской системой активной защиты арена-типа, использующей радиолокационное наведение и перехватные снаряды для уничтожения угроз на конечной фазе их приближения. Сочетание четырех радиолокационных станций с фазированной антенной решеткой и двух систем GL-6 создает перекрывающееся поле обнаружения и перехвата, что устраняет одну из наиболее значительных уязвимостей современной бронетехники, продемонстрированных на примере Украины – угрозу со стороны боеприпасов для атаки сверху, "блуждающих" боеприпасов и противотанковых управляемых ракет, которые могут приближаться под углами, при которых обычная броня обеспечивает ограниченную защиту.

Появление танка на учениях рассматривается как переход от демонстрационного показа к этапу практической эксплуатации опытных или предсерийных образцов.

По представленным данным, Type 100 относится к новому поколению бронетехники с цифровыми системами управления и комплексом сенсоров. Также заявляется наличие систем кругового обзора и активной защиты, предназначенных для противодействия ракетным и другим противотанковым угрозам.

Военные разработки Китая

Отметим, что США стремятся доминировать в производстве и применении дронов так же, как и в случае с предыдущими военными инновациями. Однако Китай их катастрофически опередил. Согласно анализу The Wall Street Journal, масштабы китайского господства в производстве дронов демонстрируются Россией на поле боя в Украине.

Также Китай представил модернизированную крылатую ракету наземного назначения CJ-10 с дальностью поражения более 2000 километров, что существенно расширяет возможности Пекина для высокоточных атак на большие расстояния. Как пишет Army Recognition, CJ-10, китайская дозвуковая крылатая ракета интегрирует многоуровневую архитектуру наведения, сочетающую инерциальную навигацию, спутниковое позиционирование и, вероятно, BeiDou, что обеспечивает высокую точность даже в условиях отсутствия GPS.

Вас также могут заинтересовать новости: