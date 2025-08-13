Оформить "Дия.Карту" можно в смартфоне в несколько кликов через государственное приложение.

Отныне счета для выплат от государства будут находиться на одной "Дия.Карте", что упростит получение и пользование средствами. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Вместо нескольких карточек - одна удобная мультисчетная карта для всех государственных выплат и услуг. Больше не нужно открывать отдельные карты под каждую помощь", - отметил Федоров.

Отмечается, что оформить "Дия.Карту" можно в смартфоне в несколько кликов через приложение "Дия" или банки-партнеры: "ПриватБанк", Monobank и "Кредит Днепр". Вскоре перечень банков расширится.

Основные преимущества "Дия.Картки":

одна карта под все государственные выплаты;

возможность смешанной оплаты - автоматическое дополнение собственными средствами, если средств на специальном не хватает.

На "Дия.Карту" уже можно получить: "еКнигу", "еМалятко", военные облигации, ветеранский спорт, помощь по безработице и ВПЛ, выплату пенсий, а также помощь от международных организаций и другие.

Услугой могут воспользоваться все украинцы от 18 лет. Для этого достаточно иметь паспорт и Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН).

Министр добавил, что вскоре на "Дия.Карту" можно будет получить выплату по программе "Пакет школьника". В то же время "Национальный кэшбек" и "еВідновлення" работают отдельно и не входят в мультисчетную карту.

Как открыть виртуальную карту через "Дию"

Для того, чтобы открыть мультисчетную карту в приложении необходимо перейти в раздел "Сервисы" и найти там "Дія.Карту". Далее надо выбрать банк-партнера, с которым хотите оформить карту, подписать свое согласие, и вскоре она будет у вас.

"Дия.Картка" - главные новости

30 июля правительство утвердило введение "Дия.Картки", что позволит изменить систему государственных выплат. Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что введение "Дия.Картки" позволит государству эффективнее администрировать программы денежной поддержки.

По ее словам, украинцы смогут получать на "Дию.Картку" выплаты военных облигации, пособия по безработице, поддержки внутренне перемещенных лиц, выплат пенсий и денежной помощи.

