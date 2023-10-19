В украинских Telegram-каналах появились сообщения о том, что банки будут блокировать карты призывников, которые не явились в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Сооснователь Монобанка Олег Гороховский отреагировал на эти сообщения в своем Telegram-канале. Он назвал их фейком и информационно-психологической операцией, а также пригрозил ответственностью администраторам пабликов, которые иллюстрируют такие посты скриншотами приложения Монобанка.
"Администраторам каналов, которые так используют наше приложение и бренд, будет заблокирована возможность использовать банки", - написал Гороховский.
Мобилизация в Украине: последние новости
Напомним, что недавно в Украине запустили Единый реестр военнообязанных, доступ к которому имеют Территориальные центры комплектования и Служба безопасности Украины. Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров сообщал, что база призывников наполнена более чем на 90%.
Ранее представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский заявил, что сейчас нет оснований усиливать мобилизационные мероприятия в стране.