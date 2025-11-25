Нацбанк выпустил новую памятную монету: какой номинал и кому посвящена (фото)

Тираж монеты составит до 75 000 штук в сувенирной упаковке.

Национальный банк выпустил новую памятную монету "120 лет со дня рождения Нила Хасевича". Монета продолжает серию "Выдающиеся личности Украины".

Как сообщила пресс-служба регулятора, монета посвящена легенде украинского подполья, выдающемуся художнику-графику и участнику национально-освободительного движения, который превратил искусство в мощное оружие в борьбе за свободу Украины, - Нилу Хасевичу.

"Именно он разработал дизайн бофонов (от "боевой фонд") - денежных квитанций с национальной символикой и эмблемами украинских освободительных организаций, которые использовали для обеспечения армии (по принципу современных донатов), а также как агитационные материалы в повстанческой деятельности. За это он был преследуем и впоследствии убит советской властью", - рассказали в НБУ.

Монета имеет номинал 2 гривни и изготовлена из нейзильбера.

На аверсе размещен автопортрет Нила Хасевича. На реверсе изображена символическая композиция из фрагментов дереворита (гравюры на дереве) Нила Хасевича, стилизованная под банкноту в духе бофонов.

Тираж монеты составит до 75 000 штук в сувенирной упаковке.

Реализация памятной монеты в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ начнется с 26 ноября 2025 года.

