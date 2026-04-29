НДС для ФОПов: ЕС выдвигает новые условия Украине в обмен на кредит на €90 млрд, - Bloomberg

МВФ настаивает на скорейшем принятии части поправок.

Европейский Союз рассматривает возможность введения более жестких условий для кредита Украине на 90 миллиардов евро, в частности сделать часть выплат зависимой от внедрения непопулярных налоговых изменений для бизнеса.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, речь идет о 8,4 млрд евро макрофинансовой помощи, которую Украина рассчитывает получить уже в этом году. Инициатива ЕС совпадает с попытками Киева убедить МВФ отложить аналогичные требования в рамках отдельной программы финансирования на сумму более 8 млрд долларов.

В центре обсуждения – изменения в упрощенной системе налогообложения, которая позволяет малому бизнесу платить 5% от дохода. Власти могут быть вынуждены ввести 20% НДС для ФОПов с годовым доходом свыше 4 млн грн. По оценкам Минфина, это принесет бюджету более 40 млрд грн ежегодно. Международные партнеры считают, что нынешняя система истощает бюджет, искажает конкуренцию и поддерживает теневую экономику.

Хотя новые условия касаются лишь части общего пакета помощи (около 60 млрд евро в нем предусмотрено на оборону), их реализация может быть сложной. Меры крайне непопулярны, а между парламентом и президентом Владимиром Зеленским уже возникали разногласия по поводу налоговой политики. Ранее парламент отказался поддержать некоторые изменения, в частности налогообложение иностранных посылок – еще одно требование МВФ.

Дальнейшие транши Фонда зависят от принятия этих и других фискальных мер. Украина уже пропустила мартовский дедлайн и имеет время до июня, когда состоится следующий пересмотр программы. На данный момент выделено 1,5 млрд долл., а еще около 700 млн долл. остаются под вопросом.

По данным источников, стороны обсуждали возможность отсрочки введения НДС для ФОПов примерно на год, однако МВФ настаивает на скором принятии части изменений. Даже если Украина выиграет время, в будущем ей придется привести налоговую систему в соответствие с нормами ЕС в рамках переговоров о вступлении.

Налоговые требования МВФ – последние новости

Премьер-министр Юлия Свириденко по итогам консультаций с МВФ сообщила, что на данный момент введение налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей откладывается. По ее словам, Фонд "с пониманием отнесся к деликатности вопроса" введения НДС для ФОПов.

При этом стало известно, что украинские чиновники и представители Международного валютного фонда находятся на финальной стадии обсуждения введения налога на добавленную стоимость (НДС) для ФОП. Введение налога, вероятно, отложат до 2027 года.

