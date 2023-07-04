В конце мая правительство почти вдвое подняло тарифы на электроэнергию для населения, хотя еще в начале российского вторжения первые лица государства уверяли, что до конца войны тарифы на "коммуналку" меняться не будут. Причины этого шага были довольно понятными - украинская энергетическая система получила значительные повреждения в результате массированных ракетных обстрелов со стороны русни. Впрочем, при желании, если власть решила идти по пути популизма, а не рыночных реалий, поднятия этого тарифа можно было избежать: Украина получила от цивилизованного мира значительные объемы оборудования и финансовой поддержки, за счет чего можно было бы компенсировать потери. А ведь это оскорбило бы чувства основных выгодоприобретателей от повышения тарифов - самого богатого украинца Рината Ахметова и других энергетических королей. Как-то не по-человечески получается, да?

Власти вспомнили, что поднятие тарифов является чувствительной и недопустимой в условиях войны темой

А вот, когда через месяц об аналогичной объективной необходимости заговорили "простые смертные" - украинские водоканалы (преимущественно государственной или коммунальной собственности) – тут уже власти вспомнили о том, что поднятие тарифов является социально чувствительной и недопустимой в условиях войны темой, спустив на несчастных всех собак.

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Подобно энергетической инфраструктуре, некоторые водоканалы также подверглись обстрелам со стороны российских террористов - особенно в прифронтовых городах. Кроме этого, существенно подорожали почти все составляющие тарифа. Например, расходы на электроэнергию у водоканалов выросли в среднем на 14 процентов, почти такой же рост был по зарплатам рабочим. Реагенты для обеззараживания воды выросли в цене почти вдвое, а также увеличились на 60 процентов обязательства предприятий отрасли по кредитам. Во многих городах существенно уменьшились объемы реализации услуг, ведь часть граждан и бизнеса из-за войны переехали в более безопасные регионы или за границу.

По данным Ассоциации городов Украины, за время полномасштабной войны задолженность граждан перед водоканалами выросла почти на 4 миллиарда гривень и сегодня составляет около 7 миллиардов.

У водоканалов рано или поздно закончатся средства. У некоторых - уже закончились.

Если водоканалы и дальше будут работать по текущим тарифам, у них рано или поздно закончатся средства. У некоторых - уже закончились. А наличие центрального водоснабжения и работающей канализации не менее важны для комфорта и безопасности граждан, чем свет.

Предложение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, было простым - с 1 июля повысить тарифы на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение для 34 водоканалов. НКРЭКУ предупредила, что это лишь первый этап повышения цен на воду, а во второй раз тарифы будут увеличены уже с 1 сентября.

После пересмотра тарифов в среднем домохозяйство из двух-трех человек должно было платить дополнительно примерно 60 гривень в месяц. Не такая уж и большая плата, согласитесь.

Но эта инициатива была беспощадно раскритикована первыми лицами государства. Сначала премьер-министр Денис Шмыгаль назвал решение госрегулятора "неприемлемым и не согласованным с правительством". По его словам, во время войны "надо действовать единой командой, особенно в таких чувствительных сферах как энергетика и тарифообразование". Реакция президента Владимира Зеленского была еще жестче. Он назвал решение "позорным и непрофессиональным" и отметил, что спокойно это воспринимать никто не будет, поручив правительству "представить решение в ответ".

Нацкомиссия "сделала выводы" и отменила свое решение о поднятии тарифов, сообщив о начале консультаций с правительством и всеми заинтересованными сторонами "для наработки справедливого социального решения". Судя по всему, речь идет о том, чтобы выделить водоканалам средства из госбюджета или привлечь другой вид компенсации (в любом случае, из карманов налогоплательщиков, то есть - нас с вами), чтобы и дальше держать тарифы на текущем уровне.

Стоит вспомнить, что Нацкомиссия принимала подобное решение в конце прошлого года, но быстро его отменила после негативной реакции со стороны населения. Уже в марте этого года украинцев предупредили о предстоящем пересмотре тарифов. Но все равно для Офиса президента и правительства это решение оказалось неожиданным, и они решили вспомнить о "социальной справедливости".

НКРЭКУ является независимым органом, который имеет право устанавливать тарифы на коммуналку

Также все "забыли", что НКРЭКУ является независимым органом, который имеет право устанавливать тарифы на коммуналку. А откровенное вмешательство со стороны властей могут не оценить в ЕС, частью которого мы хотим стать.

Но важнейшим является вопрос: кто за все это будет платить? Все же понимают, что водоканалы много лет едва сводили концы с концами, а война лишь ухудшила их положение. И если они просили увеличить тарифы, то делали это с безысходности. К тому же, если энергетикам цены на их услуги позволили поднять, а стоимость этих услуг – это основная составляющая себестоимости услуг водоканалов, – это все вообще выглядит кощунством.

Если же после анонсированных консультаций с правительством стороны согласуют, что разницу в тарифах станут компенсировать за счет государственной казны, то стоит напомнить, что в 2022 году в госбюджете на эти цели предполагалось 2 миллиарда гривень, но этих денег водоканалы по большей части так и не дождались. Таким образом, долги водоканалов (и сверхприбыли энергетиков) могут вновь обязать обеспечивать мэров и городские советы, ведь те из-за риска не быть избранными будут выискивать необходимые средства. Специфика работы энергохолдингов, к сожалению или к счастью, никаких перевыборов собственников не предусматривает.

Пока приходится констатировать, что власть игнорирует объективную реальность и искусственно сдерживает тарифы, делая исключение лишь для избранных. Это лишь умножает проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве страны. И если власть имущие хотят избежать аварий на коммунальных сетях уже этой зимой, то лучше искать финансовые ресурсы, не пытаться бороться с универсальными законами экономики и ограничить собственное желание поиграть в популизм.

Дмитрий Шварц