С 1 июля 2023 года тарифы должны были вырасти в среднем на 32%.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отменила решение от 29 июня 2023 года относительно повышения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно этому решению тарифы на услуги 34 водоканалов с 1 июля 2023 года должны были вырасти в среднем на 32%.

Отмечается, что регулятор начинает консультации с Кабинетом Министров Украины и всеми заинтересованными сторонами для наработки справедливого социального решения, которое сможет обеспечить дополнительные финансовые ресурсы из государственного бюджета или другие компенсаторные механизмы для покрытия расходов водоканалов.

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"Верховный Главнокомандующий в период военного положения высказался против решения о пересмотре тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение, что является самодостаточным основанием для отмены принятого регулятором решения", - цитирует пресс-служба председателя НКРЭКУ Константина Ущаповского.

Решение НКРЭКУ о повышении тарифов на воду - детали

29 июня НКРЭКУ одобрила повышение тарифов на воду в два этапа: с 1 июля и с 1 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский жестко раскритиковал регулятор за повышение тарифов на воду и назвал его "позорным".

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал решение не согласованным с правительством и дал поручение профильным министрам провести консультации по пересмотру решения о повышении тарифа на воду.

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