Генсек напомнил, что для этого требуется согласие всех действующих членов альянса.

Страны НАТО вряд ли придут к консенсусу относительно приглашения Украины в Альянс на июльском саммите в Вашингтоне. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Столтенберг отметил, что решение о приглашении Украины в НАТО требует согласия от всех 32 стран-членов Альянса - то есть единодушного консенсуса.

"Я не ожидаю, что мы получим это согласие до саммита в июле. Но я действительно надеюсь, что мы сможем продемонстрировать, что мы приближаем Украину ближе к членству", - подчеркнул Столтенберг.

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По его словам, сейчас ведется упорная работа, чтобы обеспечить приобретение Украиной членства в этой организации.

"Я действительно верю, что законное место Украины в НАТО (...) В то же время, мы должны обеспечить, чтобы Украина стала как можно более совместимой и полностью соответствовала всем стандартам НАТО, чтобы, когда политические условия станут возможными, Украина сразу стала членом", - заявил Столтенберг.

Вместе с тем Столтенберг сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский приглашен к участию в вашингтонском саммите НАТО в июле.

"Сегодня мы обсудили подготовку к саммиту НАТО в июле. Так что, господин президент, я с нетерпением жду встречать вас в Вашингтоне на этой встрече", - подчеркнул Столтенберг.

Перспектива членства Украины в НАТО: последние новости

Как писал УНИАН, в июле страны НАТО проведут юбилейный саммит в Вашингтоне, чтобы отпраздновать 75-ю годовщину создания альянса. Украина надеется получить официальное приглашение на присоединение к НАТО во время этого события. Однако, по данным The New York Times, по крайней мере две страны выступают против этого - Соединенные Штаты и Германия.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Украина сегодня ближе к членству, чем когда-либо, но ей еще нужно много сделать, чтобы соответствовать стандартам блока.

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