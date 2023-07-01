Президент заявил, что такое решение регулятора получит правительственный ответ.

Решение Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о повышении с 1 июля тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение, является позорным.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, реагируя на сообщения НКРЭКУ о повышении тарифов на воду.

"Мягко говоря, позорное решение. Непрофессиональное. Не согласованное с правительством. Мы не можем и не будем воспринимать спокойно такие решения", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что дал поручение правительству Дениса Шмыгаля представить ответные решение. "И они будут", - сказал президент.

Повышение тарифов на воду в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее НКРЭКУ сообщила, что с 1 июля платежки для украинцев за воду вырастут в среднем на 32%, а платежки - на 62 грн в месяц в зависимости от региона. Не будет повышения в городах, которые существенно пострадали в результате боевых действий - Харьков, Николаев и Херсон.

После этого премьер-министр Денис Шмыгаль назвал решения НКРЭКУ неприемлемыми и не согласованным с правительством. Он дал поручение профильным министрам провести консультации по пересмотру решения о повышении тарифа на воду.

Премьер также подчеркнул, что во время войны необходимо действовать единой командой, особенно в таких чувствительных сферах как энергетика и тарифообразование. По его словам, такие решения регулятора "идут в разрез с политикой правительства, которое делает все возможное, чтобы обеспечить социальную справедливость".

Напомним, это не первая попытка НКРЭКУ повысить цены на воду для украинцев. В декабре 2022 года регулятор утвердил решение о повышении тарифов на водоснабжение и водоотведение в 2023 году в два этапа. В зависимости от региона тарифы с января 2023 г. должны вырасти в среднем от 10% до 30%. Но через несколько дней Нацкомиссия отменила свое решение, пообещав вернуться к этому вопросу весной.

В мае НКРЭКУ снова подготовила украинцам существенное повышение тарифов на воду уже с 1 июня - от 15 до 60 процентов в зависимости от региона. Но тогда окончательное решение не было принято.

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