Сообщается, что спикер палаты представителей Конгресса США встретился с многочисленными группами религиозных лидеров.

Совместные усилия коалиции политических деятелей и представителей гражданского общества по лоббированию интересов Украины во всем мире - экзистенциальная битва против России, пишет The Washington Post.

Поскольку некоторые эксперты прогнозируют, что война в Украине продлится годы, сеть лоббирования, которая, в частности, добивалась принятия законопроекта о военной помощи от США, теперь является еще одним важным элементом для защиты Украины.

"Американские, украинские и европейские официальные лица, американцы украинского происхождения, нобелевские лауреаты, ученые, солдатские матери, евангелические пасторы и множество других присоединились к многомесячной лоббистской кампании, чтобы преодолеть препятствия принятию законопроекта со стороны крайне правых республиканцев. Это не всегда было скоординировано, но было сосредоточено на прохождении закона через Конгресс", - говорится в публикации.

В центре их усилий была попытка убедить спикера палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона. И со временем это получилось сделать - он стал союзником Украины.

Примечательно, что особенно важны для него, как для южного баптиста, были аргументы других членов евангелического сообщества. Отмечается, что Джонсон встретился с многочисленными группами религиозных лидеров из США и Украины, которые подталкивали его принять законопроект о помощи.

Помощь Украине от США - что сообщалось

Напомним, 20 апреля Палата представителей США проголосовала за одобрение помощи Украине на сумму в 60,84 миллиарда долларов.

Отмечалось, что спикер Майк Джонсон буквально шокировал США и союзников по всему миру, вынеся на голосование соответствующий законопроект. СМИ писали, что такое решение стало результатом многомесячной кулуарной кампании.

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