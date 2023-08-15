Вкладчики смогут самостоятельно выбрать отделение банка-агента, в котором желают получить средства.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц уже со следующей недели начнет выплату средств вкладчикам ликвидированного банка "Конкорд".

Как сообщили в пресс-службе фонда, на сегодня еще продолжается процесс формирования реестра вкладчиков. "После объявления о начале выплат вкладчики банка - физические лица, в том числе физические лица-предприниматели, – смогут получить свои средства в одном из 12 банков-агентов Фонда. Напомним, вкладчик сам выбирает банк и отделение, в котором желает получить средства. Кроме того, существует возможность получить гарантированное возмещение от фонда дистанционно. Такую услугу на сегодня предоставляют 5 банков-агентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая сумма гарантированного возмещения вкладчикам банка, назначенная к выплатам, составляет 639 млн грн. Благодаря действию нормы о полном возмещении по вкладам на период военного положения и трех месяцев после его завершения, каждый вкладчик получит от фонда средства в полном размере вклада, включая проценты, начисленные на конец дня 1 августа.

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"Банк "Конкорд" - это седьмой банк, ликвидацию которого Фонд начал во время полномасштабного вторжения... Выплату вкладчикам банка "Конкорд" Фонд планирует начать уже со следующей недели, ориентировочно после 21 августа. Фонд имеет достаточно средств для выплаты полной суммы возмещения всем вкладчикам", – сказала заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования Ольга Билай.

Ликвидация банка

1 августа 2023 года правление Национального банка Украины решило отозвать банковскую лицензию у банка "Конкорд" и ликвидировать финучреждение.

Причиной в НБУ назвали систематическое нарушение банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Кроме этого, в течение последних двух лет по результатам осуществления надзора в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма регулятор оштрафовал банк за нарушения на 60,4 млн грн и выдал письменное предостережение.

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