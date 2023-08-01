Банк ликвидирован из-за систематических нарушений требований закона в сфере предотвращения и противодействия отмыванию нелегальных доходов.

Правление Национального банка Украины решило отозвать банковскую лицензию у АО "АКБ "Конкорд" и ликвидировать банк с сегодняшнего дня, 1 августа 2023 года.

"Соответствующее решение принято согласно статье 77 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" в связи с систематическим нарушением банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", – говорится в сообщении Национального банка.

Отмечается, что доля финучреждения составляла 0,17% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины. Также НБУ напомнил, что в течение последних двух лет по результатам осуществления надзора в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма регулятор оштрафовал банк за нарушения на 60,4 миллиона гривен и выдал письменное предостережение.

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В то же время в НБУ заверили, что каждый вкладчик банка "Конкорд" получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка, кроме случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Ориентировочная сумма гарантированных выплат вкладчикам по состоянию на 01 июля 2023 года составляет 1 миллиард 116,25 миллионов гривен, добавили в НБУ.

Вывод банков с рынка: другие новости

20 июля НБУ принял решение по вывод с рынка бывшего "Альфа-Банка" – "Сенс Банка", а также обратился к правительству с предложением национализации учреждения.

21 июля Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц ввела в "Сенс Банк" временную администрацию. В тот же день правительство согласилось национализировать банк, приобретя его за 1 гривну.

22 июля Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключили договор купли-продажи 100% акций системно важного "Сенс Банка", согласно которому банк перешел в собственность государства.

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