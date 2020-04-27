Гривня начала неделю в минусе: свежие курсы валют

Нацвалюта по официальному курсу после двухдневного роста снизилась к доллару до 27,14 грн/долл.

Национальный банк Украины на понедельник, 27 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,14 грн/долл., то есть гривня после двухдневного роста снизилась к доллару на 13 копеек.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 29,33 грн/евро, что на 19 копеек ниже предыдущего показателя.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 24 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,01 грн/долл., то есть гривня второй день подряд выросла к доллару - на этот раз на четыре копейки.