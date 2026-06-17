В 'ПриватБанке' вырос евро: актуальный курс валют на среду

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,05 грн, а евро – 52,36 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 17 июня, не изменился и составляет 45,00 гривень за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 52,40 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,40 гривни, а евро – по курсу 51,40 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в среду не изменился и составляет 45,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также остался неизменным и составляет 52,36 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

НБУ установил на 17 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 44,78 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,94 гривни за один евро, то есть гривна выросла на 10 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня остался на прежнем уровне и составляет 45,09 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,55 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также не изменился и составляет 52,40 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,75 гривни за евро.

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