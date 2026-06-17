Банки и обменники обнародовали актуальный курс валют: сколько стоит доллар 17 июня

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,55 грн, а евро – 51,75 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 17 июня, остался на прежнем уровне и составляет 45,09 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,55 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также не изменился и составляет 52,40 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,75 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,90 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,80 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 52,35 грн/евро, а курс продажи – 52,20 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 17 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 44,78 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,94 гривни за один евро, то есть гривна выросла на 10 копеек.

Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский, в нынешней курсовой ситуации рекомендует подождать неделю, чтобы определить дальнейшие валютные тенденции. Если гривня не будет дешеветь, то, по его словам, можно и покупать, и продавать валюту.

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