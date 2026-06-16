Стоит ли покупать доллар сегодня в Украине: эксперты дали новые советы

Курс валют в последнее время мог ввести в заблуждение относительно того, стоит ли покупать доллар и евро.

Курс доллара в Украине неожиданно преодолел психологическую отметку в 45 гривень, а вот курс евро, наоборот, немного просел. Эксперты в комментарии ТСН объяснили, стоит ли сейчас покупать доллары США и куда вложить деньги, чтобы их сохранить и немного заработать.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин подсчитал, что гривневые инструменты принесут больше дохода, чем покупка наличной валюты, несмотря на подорожание доллара.

"Если в январе 2026 года купили на 10 тысяч гривень наличной валюты по курсу 42 грн/долл., то к концу года вероятная прибыль составит 9% годовых или 905 грн при условии, что прогнозируемый курс покупки доллара банком будет не ниже 45,8 грн/доллар. Депозит под среднерыночные 13,8% годовых позволит заработать чистыми 1110 грн, а облигации внутреннего государственного займа под 15,3% годовых принесут 1530 грн", – объяснил Пендзин.

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При этом финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин считает, что инвестиции в валюту начинают приносить плоды.

"Невозможно предсказать скачки курса, чтобы быстро заработать на купле-продаже валюты. А финансовая стратегия постепенной покупки небольших объемов наличной валюты за свободные средства рано или поздно даст результат. Сейчас лучше всего дождаться, когда начнется тренд на удешевление доллара или, по крайней мере, станет очевидно, что курс зафиксировался на новом уровне, и продолжить покупать валюту", - рассказал аналитик.

В то же время он напомнил, что эта стратегия рассчитана на длительное время - на 1–2 года и более.

В свою очередь глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский рекомендует подождать неделю, чтобы определить дальнейшие курсовые тенденции.

"Если гривня не будет дешеветь, то можно и покупать, и продавать валюту, а если будет дешеветь – стоит воздержаться, ведь при росте курса ничего покупать не стоит, это общеизвестное правило", – подчеркнул эксперт.

Курс валют в Украине - последние новости

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что до 21 июня колебания курса доллара ожидаются в пределах 44,4-45,10 грн.

В свою очередь финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что в базовом сценарии официальный курс доллара будет находиться в пределах 44,45-44,95 грн за доллар, а наличный – 44,65-45,25 грн, а евро может торговаться в диапазоне 51,75-52,50 грн.

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