Продолжить ли доллар бить рекорды: свежий прогноз аналитика

Рост курса доллара до новых максимумов был ожидаем, однако его масштабы превзошли прогнозы.

На прошлой неделе доллар установил новые исторические рекорды, однако Национальный банк Украины активно вмешался в ситуацию, продав более 1,1 миллиарда долларов из резервов для поддержки гривни. И регулятор, вероятно, продолжит сдерживать рост доллара после исторических максимумов прошлой недели.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что в базовом сценарии официальный курс американской валюты будет находиться в пределах 44,45-44,95 грн за доллар, а наличный – 44,65-45,25 грн. В то же время наличный евро может торговаться в диапазоне 51,75-52,50 грн.

Он отметил, что рост доллара до новых максимумов был ожидаем, однако его масштабы превзошли прогнозы. На фоне стремительного подорожания валюты продавцы начали удерживать доллары в ожидании дальнейшего роста, а население активнее скупало валюту.

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"Если курс быстро растет, то продавцы начинают удерживать валюту от продажи, ожидая еще более высоких котировок, а население подключается к ралли", – отметил аналитик.

По его мнению, дополнительное давление на гривню создала курсовая политика НБУ в отношении евро. Регулятор фактически не допускал существенного снижения курса европейской валюты к гривне, что в отдельные моменты подталкивало доллар к новым максимумам.

В то же время уже к середине недели сформировавшиеся курсы начали угрожать привлекательности гривневых инструментов. По словам аналитика, с начала года доллар подорожал на 6,5%, что превысило уровень инфляции в 6,2% и доходность гривневых депозитов около 5,4%, а также приблизилось к доходности ОВГЗ на уровне 7-8%.

Именно поэтому, считает Шевчишин, накануне решения НБУ по учетной ставке было логично ожидать сдерживания курсового ралли. В конце недели регулятор фактически дал рынку сигнал, что не готов допустить дальнейшего роста доллара выше 45 грн, и эта позиция, вероятно, сохранится в ближайшее время.

Аналитик также обращает внимание на влияние внешних факторов. Если США и Иран достигнут договоренностей, а цены на нефть продолжат снижаться, это может поддержать евро по отношению к доллару на мировых рынках. В таком случае доллар в Украине получит дополнительные факторы для сдерживания, тогда как евро будет иметь потенциал для дальнейшего укрепления.

Курс валют – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 15 июня снизился на 5 копеек и составляет 45,05 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 5 копеек и составляет 52,35 гривни за евро.

При этом доллар опустился до самого низкого уровня по отношению к основным мировым валютам за последние десять дней. Причиной стало предварительное соглашение о прекращении войны между США и Ираном, которое вызвало резкое падение цен на нефть и повысило спрос на более рисковые активы.

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