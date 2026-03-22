Сколько стоит валюта в Украине сегодня: курс доллара и евро 22 марта

На этой неделе было несколько событий, которые оказали серьезное влияние на финансовые рынки. Под удар попали как котировки пары евро/доллар в мире, так на курс доллара и евро в Украине.

Аналитик Алексей Козырев отметил, что курс доллара в воскресенье, 22 марта, в большинстве обменниках будет находиться в пределах: прием - 43,50-44,00 грн. и продажа - 44,05-44,40 грн. При этом он указал, что курс евро сегодня будет находиться в пределах: прием - 50,60-50,95 грн. и продажа - 51,00-51,40 грн.

"В части обменников курсы могут быть скорректированы еще на плюс-минус 5−10 копеек в зависимости от индивидуальных задач того или иного обменного пункта", - объяснил эксперт.

В то же время он указал, что основная часть обменников проработают в формате "с оборота", но с достаточно широким спредом.

"В большинстве обменников спред между покупкой и продажей доллара составит от 20 до 40 копеек, а по евровалюте – в пределах 20−60 копеек. Самые "жадные" обменники в бойких торговых местах и торговых центрах, где потребность в гривне у граждан максимальная, проработают со спредом и по доллару, и по евро в пределах до 1 гривни", - подытожил Козырев.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 23 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,82 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты установлен на уровне 50,68 гривни за один евро.

На межбанке котировки гривни к доллару установились на уровне 43,77/43,82 грн/долл., а единая европейская валюта – 50,63/50,67 грн/евро.

