Гривня укрепляется к доллару: официальный курс валют на понедельник

Национальный банк Украины установил на понедельник, 23 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,82 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 14 копеек.

Согласно данным на сайте НБУ, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,68 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 18 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,77/43,82 грн/долл., а единая европейская валюта – 50,63/50,67 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 20 марта подешевел на 6 копеек и составил 44,19 гривни за доллар, а продать американскую валюту в банках можно было по среднему курсу 43,65 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 10 копеек и составлял 51 гривню за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,30 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 5 копеек и составил 44,15 гривни за доллар, а курс евро в банке подешевел также на 5 копеек и составлял 51 гривню за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 43,55 гривни, а евро – по курсу 50 гривень за единицу иностранной валюты.

