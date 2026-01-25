Курс валют 25 января в Украине: сколько стоят доллар и евро сегодня

Эксперт отметил, что форум в Давосе оказал влияние на мировой финансовой рынок.

Прошедшая неделя была достаточно стрессовой для украинского межбанка и международного финансового рынка. Форум в Давосе подсветил массу серьезных проблем, которые давят на всех мировых участников валютного рынка.

Аналитик Алексей Козырев отметил, что курс доллара в воскресенье, 25 января, в большинстве обменников и работающих отделений банков будет находиться в пределах: прием - 42,80-43,20 грн и продажа - 43,30-43,65 грн.

При этом он указал, что курс евро сегодня будет в пределах: прием - 50,30-50,60 грн и продажа - 50,80-51,15 грн.

"За счет большого разброса котировок покупки и продажи как доллара, так и евро в различных сетях обменных пунктов - обе валюты будут инструментом для спекуляций на наличном рынке", - предупредил Козырев.

Кроме того,он указал, что ценники покупки/продажи доллара и евро могут отличаться еще на 5−10 копеек от указанных выше в зависимости от региона.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 26 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,14 гривни за доллар.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,65 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 43,11/43,15 грн/долл., а евро - 50,63/50,67 грн/евро.

