Продать доллар можно в среднем по курсу 41,23 грн, а евро - 48,20 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 29 сентября, снизился на 1 копейку - до 41,69 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,23 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 48,90 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,20 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,43 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,35 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,90 грн/евро, а курс продажи - 48,75 грн/евро.

Национальный банк установил на 29 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,8 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 1 копейку.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,41 гривни за один евро, то есть гривня выросла сразу на 30 копеек.

По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, валютный рынок в октябре окажется под влиянием многих факторов. Кроме внутренней экономической политики, ключевые решения будут формироваться далеко за пределами Украины - на международных переговорах, в штабах партнеров и на полях боя.

