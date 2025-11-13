Недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального курса.

На следующей неделе курс доллара на наличном рынке будет находиться в рамках 41,8-42 грн/долл., а евро - 48-49,5 грн/евро. Такой прогноз в комментарии УНИАН озвучил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его словам, по крайней мере половина свободных средств, полученных в виде премий или бюджетных выплат, попадет на валютный рынок, что создает стабильный, хотя и не чрезмерный спрос.

"И это неплохой признак: по сравнению с 2022 годом, когда 90% свободной гривны уходило в валюту, нынешний баланс выглядит здоровее", - отметил банкир.

При этом он отметил, что сейчас есть фактор, который сдерживает оптимизм - вопрос международной финансовой помощи на 2026 год.

"Именно благодаря ей в последние годы экономика оставалась относительно сбалансированной, а курс гривны - прогнозируемым. Поэтому сейчас, когда объемы поддержки еще не определены, рынок живет в состоянии ожидания", - сказал Лесовой.

Эксперт отметил, что объемы интервенций НБУ пока не превышают $600-800 млн в неделю, что свидетельствует об умеренном спросе, тогда как в декабре прошлого года Нацбанк потратил $5,3 млрд - в полтора раза больше обычного уровня. В этом году, по словам Лесового, рынок выглядит более спокойным, а это значит, что доверие к гривне выше.

Основные показатели валютного рынка с 17 по 23 ноября, по его прогнозу, будут такими:

коридоры валютных изменений: 41,8-42,2 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на межбанке) и 41,8-42 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

Как резюмировал банкир, общая ситуация на валютном рынке будет оставаться более-менее контролируемой и неугрожающей.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 13 ноября, вырос на 3 копейки и составляет 42,23 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,78 гривны за доллар.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 13 ноября, вырос на 6 копеек и составляет 42,23 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 49,05 гривны за евро.

