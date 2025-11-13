Продать доллар можно в среднем по курсу 41,78 грн, евро - 48,35 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 13 ноября, вырос на 3 копейки и составляет 42,23 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,78 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 15 копеек и составляет 49,05 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,35 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,15 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,05 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,00 грн/евро, а курс продажи - 48,84 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 13 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,04 гривны за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 3 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривна также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,65 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 4 копейки.

Слабый доллар, несмотря на недавний короткий рост, и дальше будет двигаться вниз, считает глава Eurizon SLJ Capital Стивен Джен. Он прогнозирует, что экономический рост за пределами США ускорится, и это еще больше уменьшит привлекательность доллара. В частности, аналитик ожидает, что индекс доллара упадет еще на 13,5% до завершения президентского срока Дональда Трампа.

Вас также могут заинтересовать новости: