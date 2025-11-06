В конце осени традиционно растет спрос на валюту.

Ситуация на валютном рынке в середине ноября может зависеть от нескольких взаимосвязанных факторов, которые будут направлять вектор потенциальных изменений. При этом курс доллара будет колебаться вокруг отметки в 42 гривни.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его словам, самый главный - энергетический фактор, от которого может зависеть не только экономика.

"Аритмия" электроэнергии всегда негативно сказывается на работе предприятий и компаний, которые теряют возможность работать на 100%, и собственные недополученные прибыли или даже убытки они вынужденно закладывают в стоимость товаров и услуг. То есть проблемы в энергетике - это отчасти маховик инфляции. Рост цен по объективным причинам всегда происходит по всему фронту потребительских цен", - сказал Лесовой.

Также на валютный курс влияет и уровень общественных настроений, связанных с новым бытом вследствие ракетных обстрелов. По словам банкира, социальное давление всегда влияет на работу обменников. Кроме этого, в конце осени традиционно растет спрос на валюту. Поэтому на этом прежде всего обменники могут ловко сыграть, расширяя спред в сторону более высокого курса продажи.

При этом, как отмечает эксперт, действующий режим "управляемой гибкости" валютного курса сглаживает все всплески спроса и почти гарантирует умеренные текущие изменения и минимальные текущие колебания на межбанке.

Другим весомым фактором Лесовой назвал показатели внешнеэкономической деятельности (прежде всего уровень экспорта) и производную - наполнение международных валютных резервов. Новый механизм свободной торговли с ЕС, новые рынки для агропродукции могут стать важными показателями для наполнения стратегических валютных запасов.

"Отдельно стоит сказать, что курс евро, как и раньше, будет формироваться на базе мирового соотношения пары доллар/евро и пары гривна/доллар. Сейчас сохраняется определенный паритет этих мировых валют, а это означает, что в глобальном смысле соотношение между долларом и евро будет на предыдущей отметке: 1,15-1,18. То есть, гривневая разница между курсами этих валют сохранится", - прогнозирует банкир.

Лесовой считает, что коридоры валютных изменений останутся более-менее сравнимыми с предыдущей неделей. Так, курс доллара будет колебаться вокруг отметки в 42 грн, а евро не выйдет за пределы 50 грн.

Основные показатели валютного рынка с 10 по 16 ноября, по его прогнозу, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41,8-42,2 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на межбанке) и 41,8-42 грн/долл. и 48,5-49,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в комбанках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн.

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"Таким образом, несмотря на страхи и испытания, общая ситуация на валютном рынке почти полностью будет зависеть от своевременных и эффективных действий Нацбанка, стратегия которого будет направлена на преодоление вызовов и установление равновесия между спросом и предложением", - резюмировал банкир.

справка Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Окончил Киевский государственный экономический университет в 1998 году по специальности "Финансы и кредит". Магистр экономических наук. Работает в банковском секторе с 1997 года.

