Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,19 грн, евро - 49,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 13 ноября, вырос на 6 копеек и составляет 42,23 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 49,05 гривны за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,63 гривны, а евро - по курсу 48,05 гривны за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг остался на прежнем уровне и составляет 42,19 гривны. Курс евро при оплате картой 13 ноября также остался неизменным и составляет 49,02 гривны.

Курс валют в Украине: последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 13 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,04 гривны за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 3 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривна также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,65 гривны за один евро, то есть гривна потеряла 4 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 13 ноября, вырос на 3 копейки и составляет 42,23 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,78 гривны за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 15 копеек и составляет 49,05 гривны за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,35 гривны за евро.

