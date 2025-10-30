Доллар и евро дешевеют в 'ПриватБанке': сколько стоит валюта теперь

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,17 грн, а евро - 49,20 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 30 октября, снизился на 8 копеек и составляет 42,17 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня упал сразу на 15 копеек и составляет 49,20 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,57 гривни, а евро - по курсу 48,20 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг остался на прежнем уровне и составляет 42,19 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 30 октября, также не изменился и остался на уровне 49,26 гривни.

Нацбанк установил на четверг, 30 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,01 гривни за единицу американской валюты. Таким образом украинская валюта укрепилась на 7 копеек.

На сайте регулятора отмечается, что по отношению к евро гривня также усилилась. Официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,87 гривни за единицу еврпопейской валюты, то есть гривня прибавила 11 копеек.

При этом в валютных обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 42,15 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,05 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,25 грн/евро, а курс продажи - 49,10 грн/евро.

