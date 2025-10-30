Продать доллар можно в среднем по курсу 41,78 грн, а евро - 48,55 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 30 октября, снизился на 6 копеек и составляет 42,23 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,78 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне в четверг упал сразу на 21 копейку и составляет 49,29 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,55 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,15 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,05 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,25 грн/евро, а курс продажи - 49,10 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 30 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,01 гривни за единицу американской валюты. Таким образом украинская валюта укрепилась на 7 копеек.

На сайте регулятора отмечается, что по отношению к евро гривня также усилилась. Так, официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,87 гривни за единицу еврпопейской валюты, то есть гривня прибавила 11 копеек.

Следует отметить, что финансовый аналитик Андрей Шевчинин считает, что в течение последней недели октября гривна продолжит постепенное снижение относительно иностранных валют.

