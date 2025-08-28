Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,67 грн, а евро - 48,54 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 28 августа, снизился на 7 копеек и составляет 41,50 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 48,55 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,90 гривни, а евро - по курсу 47,55 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг остался на прежнем уровне - 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 28 августа, также остался неизменным - 48,54 гривни.

Нацбанк установил на 28 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,32 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 8 копеек.

По отношению к евро гривна также усилила позиции. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 47,88 гривни за один евро, то есть гривня выросла сразу на 39 копеек.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что сейчас целесообразно вложить средства в гривневые или валютные ОВГЗ, а с покупкой валюты подождать из-за крайне низкой доходности. В то же время он не советует открывать новые депозиты в гривне, особенно на длительный период, потому что период стабильности гривны подходит к концу.

