Курс гривни к евро установлен на уровне 47,88 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 28 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,32 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 8 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 47,88 гривни за один евро, то есть гривня выросла сразу на 39 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,30/41,34 грн/долл., а евро - 47,86/47,90 грн/евро.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,37 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,30 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,35 грн/евро, а курс продажи - 48,14 грн/евро.

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро составляла 111 351 доллар. В гривне ее цена сегодня составила 4 612 410 грн.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 27 августа снизился на 8 копеек и составляет 41,57 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 25 копеек и составляет 48,55 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,97 гривни, а евро - по курсу 47,55 гривни за единицу иностранной валюты.

