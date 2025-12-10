'ПриватБанк' поднял цены на валюту: какой курс доллара и евро 10 декабря

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,37 грн, а евро - 49,51 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 10 декабря, подорожал на 5 копеек и составляет 42,35 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос также на 5 копеек и составляет 49,45 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,75 гривни, а евро - по курсу 48,45 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду не изменился и составляет 42,37 гривни. Курс евро при оплате картой 10 декабря также остался неизменным и составляет 49,51 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 10 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,18 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 11 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 49,09 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 7 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 5 копеек и составляет 42,40 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня вырос на 1 копейку и составляет 49,39 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,85 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: