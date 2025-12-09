Курс гривни к евро установлен на уровне 49,09 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 10 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,18 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 11 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 49,09 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 7 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,15/42,18 грн/долл., а евро - 49,06/49,08 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 9 декабря подорожал на 5 копеек и составлял 42,30 гривни за доллар, а курс евро вырос на 3 копейки и составлял 49,40 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,70 гривни, а евро - по курсу 48,40 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара к гривне в банках Украины остался на прежнем уровне и составлял 42,35 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 41,90 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне вырос на 3 копейки и составлял 49,38 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 48,80 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: