Продать доллар можно в среднем по курсу 42,00 грн, а евро - 48,85 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 10 декабря, вырос на 5 копеек и составляет 42,40 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,00 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня вырос на 1 копейку и составляет 49,39 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,85 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,35 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,25 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,40 грн/евро, а курс продажи - 49,25 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 10 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,18 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 11 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 49,09 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 7 копеек.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин советует взять паузу до 18 декабря и ничего не делать ни с гривной, ни с валютой. По его словам, после саммита ЕС, где будет решаться вопрос о репарационном кредите для Украины, можно будет принять решение, куда инвестировать.

