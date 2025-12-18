Курс гривни к евро установлен на уровне 49,59 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 19 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,34 гривни за доллар, таким образом украинская валюта осталась на предыдущем уровне.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, усилила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 49,59 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 4 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,25/42,29 грн/долл., а евро - 49,64/49,67 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 18 декабря вырос на 15 копеек и составлял 42,60 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 42,15 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подорожал на 1 копейку и составляет 50 гривень за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 49,43 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 17 копеек и составлял 42,60 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 20 копеек и составляет 50,10 гривни за евро. Продать американскую валюту можно было по курсу 42,00 гривни, а евро - по курсу 49,10 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: