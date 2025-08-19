Курс гривни к евро установлен на уровне 48,32 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 20 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,36 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабилась на 10 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,32 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 15 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,37/41,40 грн/долл., а евро - 48,35/48,37 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

В начале августа Нацбанк снова увеличил объем интервенций и при этом усилил гривну до четырехмесячного максимума, где и сохранял курс гривны в течение прошлой недели, говорится в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU. Отмечается, что НБУ потратил в первую неделю августа из международных резервов 843 млн долларов на валютные интервенции, а на прошлой неделе сократил продажу валюты до 608 млн долларов.

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в банках Украины до 22 августа будет в пределах 41-41,80 гривни, а в обменниках - в пределах от 41,05 до 41,75 гривни.

В то же время, согласно его прогнозу, курс евро в банках будет находиться в пределах от 47,70 до 49 гривень, а в обменниках - в пределах от 47,90 до 48,90 гривни.

Вас также могут заинтересовать новости: