Нацбанк в августе усилил гривню до четырехмесячного максимума.

В начале августа Национальный банк Украины снова увеличил объем интервенций и при этом усилил гривню до четырехмесячного максимума, где и сохранял курс гривни в течение прошлой недели. Об этом говорится в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU.

Отмечается, что НБУ потратил в первую неделю августа из международных резервов 843 млн долларов на валютные интервенции, а на прошлой неделе сократил продажу валюты до 608 млн долларов.

"Усилив в первую неделю августа курс гривни до менее чем 41,5 грн/долл., он преимущественно держал его там всю прошлую неделю, а в пятницу снова усилил до 41,34 грн/долл. Это самая низкая стоимость доллара США с 10 апреля. В то же время гривня ослабла относительно евро, поэтому эффективный номинальный курс гривны вряд ли существенно изменился за это время", - отметили аналитики.

В ICU считают, что неожиданное усиление гривни в начале августа было сознательным решением регулятора и ключевой целью увеличения интервенций в начале месяца.

"Вполне возможно, НБУ впоследствии будет позволять чуть большую амплитуду колебаний курса гривни, чтобы впоследствии перейти к его дальнейшему умеренному ослаблению", - считают специалисты.

Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,44 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,36 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,49 грн/евро, а курс продажи - 48,30 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 19 августа подешевел на 5 копеек и составляет 41,55 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 10 копеек и составляет 48,55 гривни за евро.

