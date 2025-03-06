Инфляция будет расти в ближайшие месяцы из-за влияния худших прошлогодних урожаев и увеличения производственных затрат предприятий.

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 15,5% годовых.

Как сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга, эти решения направлены на поддержание привлекательности сбережений в гривне, сохранение устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий, что позволит вернуть инфляцию на траекторию устойчивого замедления до цели 5%.

Он отметил, что инфляция в начале года ожидаемо продолжила расти. Так, в январе инфляция ускорилась до 12,9% в годовом измерении и, по оценкам НБУ, в феврале она продолжала расти.

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"Ускорение потребительской инфляции обусловлено прежде всего действием временных факторов. Такие тенденции были ожидаемыми и в целом соответствовали прогнозу НБУ. В то же время усиливалось влияние фундаментальных инфляционных факторов из-за дальнейшего отражения в ценах повышенных затрат предприятий на энергоресурсы и оплату труда, а также сохранения достаточно оживленного потребительского спроса", - сказал Пышный.

По его словам, инфляция будет расти в ближайшие месяцы из-за дальнейшего влияния худших прошлогодних урожаев и увеличения производственных затрат предприятий. В то же время примененные меры НБУ по ужесточению монетарной политики будут ограничивать фундаментальное ценовое давление, а поступление новых урожаев летом затормозит рост цен на продовольственные товары.

"Благодаря мерам НБУ и постепенному исчерпанию влияния временных двигателей инфляции она должна вернуться на траекторию замедления во втором полугодии и снизиться до однознакового уровня в конце года. На горизонте политики инфляция снизится до цели 5%", - подчеркнул глава Нацбанка.

Ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития Пышный назвал ход полномасштабной войны. По его словам, геополитическая неопределенность увеличилась, и это усиливает риски, вызванные российской агрессией, в частности следующие:

возникновение дополнительных бюджетных потребностей прежде всего для поддержания обороноспособности;

дальнейшее повреждение инфраструктуры прежде всего энергетической, что будет ограничивать экономическую активность и давить на цены со стороны себестоимости производства продукции;

углубление негативных миграционных тенденций и дальнейшее расширение дефицита рабочей силы на внутреннем рынке труда.

Однако, по словам главы НБУ, могут реализовываться и положительные сценарии.

"Они связаны прежде всего с усилением финансовой поддержки партнеров (в частности за счет использования основной суммы обездвиженных российских активов) и усилий международного сообщества по обеспечению справедливого и длительного мира для Украины. Возможно дальнейшее ускорение евроинтеграционных процессов и восстановления инфраструктуры, в том числе энергетической", - отметил Андрей Пышный.

Учетная ставка в Украине - последние новости

23 января правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку на 1% - до 14,5%. Это решение было направлено на поддержание устойчивости валютного рынка, сохранение инфляционных ожиданий под контролем, разворот инфляционного тренда и постепенное замедление инфляции до цели в 5%.

В январе же регулятор ухудшил прогноз инфляции на 2025 год. Теперь ожидается, что этот показатель достигнет отметки 8,4%, хотя в октябре 2024 года инфляция должна была достичь 6,9%.

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