Как изменится курс валют в ближайшую неделю: прогноз банкира до 12 июля

Банкир отметил, что самым значимым фактором в июле по-прежнему остается топливо.

Валютный рынок Украины в июле не будет демонстрировать резких колебаний. Ситуацию будет определять "заметный спрос импортеров", отметил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

"Именно активность импортеров в 2026 году стала одним из главных факторов валютного рынка. Она не носит ситуативный характер, а связана со структурой военной экономики: стране требуются топливо, оборудование, другие важные товары широкого потребления и т. д. Значительная часть этих потребностей покрывается за счет импорта, а значит, требует валюты", – пояснил банкир.

По его словам, самым чувствительным фактором для июля остается топливо. Если на внешних рынках не произойдет резкого подорожания нефти и нефтепродуктов, то у импортеров не будет дополнительного стимула для ускоренной скупки валюты.

Видео дня

"Еще один аргумент в пользу июльского затишья – это сезонность. В середине лета экономическая активность не оказывает такого сильного давления на валютный рынок, как это может произойти ближе к осени. Дополнительно играет роль фактор умеренной инфляции. Если потребительские цены не растут быстро, население менее склонно конвертировать сбережения в валюту "на всякий случай", – отметил Лесовой.

Согласно прогнозу банкира, базовый сценарий до 12 июля предполагает сохранение курса доллара в пределах 44,7–45,1 грн/долл., а евро может колебаться в диапазоне 51,5–52,5 грн.

справка Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Окончил Киевский государственный экономический университет в 1998 году по специальности "Финансы и кредит". Магистр экономических наук. Есть почти 30-летний опыт работы в банковском секторе. В частности работал в таких банковских учреждениях: Банк "Украина" (1998-2000 гг.), "Национальные инвестиции" (2000-2005 гг.), "Укргазбанк" (2005-2009 гг., 2010-2014 гг.), "Глобус" (2009-2010, 2015 - по сегодня).

Курс доллара в Украине – прогноз на июль

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что июль вряд ли станет месяцем валютных сенсаций, в отличие от июня. По его словам, курс доллара может оставаться на уровне около 45 гривен и даже ситуативно расти, но без признаков потери гривной устойчивости или контролируемости.

Вас также могут заинтересовать новости: