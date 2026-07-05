Она стала королевой Англии в 15 лет, а уже через девять дней потеряла трон

В своей последней речи она заявила, что никогда не хотела быть королевой.

Леди Джейн Грей, вошедшая в историю как "королева девяти дней", стала одной из самых трагических фигур английской монархии.

Как пишет Hamuesgyemant, она не желала власти, однако интриги эпохи Тюдоров сделали 15-летнюю девушку королевой Англии, а уже через несколько дней привели ее на эшафот.

Джейн Грей родилась в 1537 году и была родственницей короля Генриха VIII по материнской линии. С раннего детства она отличалась выдающимися способностями. Например, к 14 годам свободно владела греческим, латинским, итальянским, испанским, французским языками, а также изучала иврит. Девушка переводила тексты и участвовала в богословских дискуссиях на латыни.

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Несмотря на все это, детство Джейн нельзя назвать счастливым. Дело в том, что родители постоянно подвергали ее критике и суровым наказаниям. Позже она признавалась, что находила утешение только в книгах.

Как Джейн Грей стала королевой

В 1553 году здоровье юного короля Эдуарда VI резко ухудшилось. Поскольку наследников у него не было, законной претенденткой на престол считалась его сводная сестра Мария Тюдор. Однако влиятельные протестантские аристократы опасались прихода к власти католички и решили изменить порядок престолонаследия.

Незадолго до смерти Эдуарда VI Джейн против своей воли выдали замуж за лорда Гилфорда Дадли - сына герцога Нортумберлендского, который фактически руководил заговором. После этого король подписал документ, объявлявший Джейн своей наследницей.

По данным историков, узнав о решении сделать ее королевой, девушка пыталась отказаться от короны. Несмотря на протесты, 10 июля 1553 года ее официально провозгласили королевой Англии.

Почему правление длилось всего 9 дней

Большинство жителей страны поддержали Марию Тюдор как законную наследницу престола. Уже через несколько дней она собрала многочисленных сторонников, а многие советники Джейн перешли на ее сторону.

19 июля 1553 года Мария была объявлена новой королевой, а Джейн Грей заключили в Тауэр.

Изначально Мария не собиралась казнить соперницу, считая ее скорее жертвой политических интриг, чем организатором заговора. Однако после восстания в начале 1554 года ситуация изменилась. Хотя Джейн не участвовала в нем, власти опасались, что ее могут использовать как символ сопротивления.

Последние часы "королевы девяти дней"

12 февраля 1554 года сначала был казнен муж Джейн - Гилфорд Дадли. Потом на эшафот вывели и саму Джейн. В своей последней речи она заявила, что признает законность приговора, однако подчеркнула, что никогда не хотела стать королевой.

На момент казни Джейн Грей было 16 лет. Позже она стала символом протестантского мученичества, а ее письма и богословские произведения сохранились и изучаются историками до сих пор.

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