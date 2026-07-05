Курс доллара и евро в Украине сегодня: сколько стоит валюта 5 июля

Отмечается, что наличный валютный рынок сегодня в каждом регионе будет отличаться.

Уходящая неделя завершилась для гривни на положительной ноте. Украинская национальная валюта укрепилась к доллару.

Аналитик Алексей Козырев отметил, что курс доллара в воскресенье, 5 июля, в большинстве обменников и в кассах работающих по выходным отделений банков будет находиться в пределах: прием - 44,15-44,55 грн и продажа - 44,60-45,10 грн. При этом он указал, что курс евро сегодня будет находиться в пределах: прием - 50,70-51,25 грн и продажа - 51,30-51,80 грн.

По словам эксперта, наличный валютный рынок в различных регионах достаточно разнообразен – часть обменников еще скорректируют курсы на 5−8 копеек по доллару и 5−10 копеек по евро.

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"Большинство обменников выставят спред по доллару в пределах 20−30 копеек и по евро в пределах 20−70 копеек", - подытожил Козырев.

Курс доллара в Украине 6 июля

Национальный банк Украины установил на понедельник, 6 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,57 за доллар. При этом, согласно данным на сайте регулятора, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,02 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 44,65/44,68 гривни за доллар, а к евро – 51,12/51,14 гривни за единицу европейской валюты.

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