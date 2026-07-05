Эксперты назвали главную ошибку при проветривании жилья летом

По словам специалистов, в течение дня окна и жалюзи должны оставаться закрытыми.

Открытое окно для проветривания не только не обеспечивает эффективный воздухообмен, но и может даже ускорить нагрев помещений. По словам экспертов, наилучшие результаты дает интенсивное проветривание, а именно широко открытые окна на несколько минут - утром и вечером, когда температура на улице ниже, чем в помещении. Об этом пишет kobieta.onet.pl.

"В течение дня окна и жалюзи должны оставаться закрытыми, чтобы не допустить поступления тепла. Это очень важно, ведь тепло проникает в помещение даже через стекло. Даже штора может иметь значение", - уверяют в материале.

Также популярным методом является оклейка окон пленкой NRC, благодаря чему можно предотвратить нагрев помещений и снизить температуру даже на несколько градусов.

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Однако главное правило - не нагревать квартиру самостоятельно. Следует избегать не только проветривания в течение дня.

"Приготовление пищи или использование компьютеров и телевизоров также способствуют повышению температуры в помещении", - отмечается в публикации.

Другие советы экспертов по охлаждению жилья

Ранее УНИАН рассказывал о методе, благодаря которому в спальне станет прохладнее и без вентилятора. Такой метод работает за счет испарения и наиболее эффективен при более сухом воздухе; при высокой влажности он действует слабее.

Также были названы 5 действенных приемов, которые помогут снизить температуру в доме без кондиционера. В этот список вошли ночной режим проветривания, полное затемнение, разумное использование вентиляторов и другие.

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