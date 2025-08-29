Больше всего долгов накопилось за отопление и газ.

Задолженность украинцев по оплате жилищно-коммунальных услуг во втором квартале 2025 года достигла 106,6 миллиарда гривень.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Долги граждан во втором квартале составляют:

за управление многоквартирным домом - 8,8 млрд грн;

за водоснабжение и водоотвод - 10,2 млрд грн;

за отопление и снабжение горячей водой - 35,2 млрд грн;

за поставку и распределение природного газа - 32,3 млрд грн;

за управление бытовыми отходами - 3,1 млрд грн;

за электроэнергию - 17,1 млрд грн.

В ведомстве отмечают, что данные по долгам приведены без учета временно оккупированных территорий и части территорий, на которых ведутся боевые действия.

Следует отметить, что данные о задолженности украинцев за коммунальные услуги обнародованы впервые с начала полномасштабного вторжения.

При этом в Министерстве энергетики отмечали, что платить коммунальные платежи в период военного положения необходимо. В частности, от этого в значительной степени зависит подготовка к осенне-зимнему периоду, восстановление повреждений, нанесенных врагом, надежная работа энергосистемы.

Отмечается, что в случае неуплаты за жилищно-коммунальные услуги гражданам могут начислить и взыскать неустойку (штрафы, пени), ведь Кабинет министров отменил запрет на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям, которые имеют задолженность по их оплате.

"Мораторий на отключение сохраняется только для жителей территорий, где ведутся боевые действия и временно оккупированных территорий. Кроме того, запрещено прекращать предоставление коммунальных услуг, если дом потребителя был поврежден в результате военных действий - но при условии информирования о таких случаях соответствующего исполнителя коммунальной услуги", - говорится в заявлении министерства.

Ранее УНИАН писал, могут ли украинцам полностью или частично "списать" задолженность за коммунальные услуги во время военного положения.

После завершения полномасштабной войны в Украине могут повысить тарифы на коммунальные услуги. Международный валютный фонд в своем меморандуме подчеркивает необходимость поднятия "коммуналки" до рыночной стоимости.

