Некоторые категории украинцев могут пользоваться коммунальными услугами даже если имеют большие долги.

Долги за коммунальные услуги - серьезная проблема в Украине, особенно во время полномасштабной войны. Тарифы и налоги увеличиваются, а зарплаты не растут. С каждым годом украинцам становится труднее платить за свет и газ. Должников могут принудительно заставить оплатить сумму задолженности.

Однако во время военного положения есть определенные послабления по долгам за електроенергию и газ. О том, могут ли украинцам полностью или частично "списать" задолженность, эксклюзивно для УНИАН рассказал адвокат Юридической компании "Де-Юре" Владислав Мартынчук.

Видео дня

Есть ли отключение электроэнергии за долги во время войны 2025 года

Как рассказал в комментарии УНИАН Владислав Мартынчук, в некоторых регионах есть особенности по начислению и уплате коммуналки во время военного положения.

В конце 2023 года Кабмин ввел новые правила по оплате коммунальных услуг во время войны. На территории, где ведутся боевые действия, распространяются некоторые льготы. Например, нет штрафных санкций за неуплату коммунальных услуг, то есть не начисляется пеня. Также жителям зоны боевых действий не могут отключить коммунальные услуги, даже если за них не платят. С таких людей не имеют права принудительно взимать плату за долги.

Можно ли в Украине списать долги за коммунальные услуги

Как пояснил адвокат, пока такой практики нет: "Я думаю, что полностью долги за коммуналку вообще списывать не будут. Может, какое-то специальное урегулирование будет по приграничным территориям с боевыми действиями, и там действительно частично людей освободят от уплаты долгов. Но не думаю, что вообще кому-то спишут долги за коммуналку в тыловых регионах. Возможно, определенные варианты списания долгов за коммунальные услуги найдут для военных."

Как списать долг за коммунальные услуги, если человек не живет в жилье

Если лицо не проживает в жилье 30 дней и более и может это доказать документально, оно может не платить долги за некоторые коммунальные услуги, начисленные за это время. Это правило действовало и в мирное время, но не распространяется на те услуги, за которые платят по счетчику - воду, электроэнергию и газ.

Не платить можно за коммунальные услуги, которые начисляются без счетчика, в частности, за пользование лифтом или за вывоз мусора.

Если человек не проживает в жилье 30 дней, он может сообщить об этом факте исполнителю коммунальной услуги, и за этот период плата за услугу не будет начисляться. Конкретного перечня документов нет. В военное время это может быть справка ВПЛ, документ о пересечении границы или сведения о переезде в другую страну на учебу.

То есть для писания долга надо доказать, что человека не было по месту жительства. Также лицу нужно в произвольной форме написать заявление поставщику коммунальных услуг, указать период, за который он не будет платить, и предоставить копии документов. Сведения можно отправить письмом с описью вложения. На почте его называют ценное письмо.

Если речь идет об оккупированных территориях, то украинцам, которые там остались, за период оккупации вообще не начисляется плата за коммунальные услуги.

Что будет с долгами за коммуналку, старше 3 лет

Адвокат объясняет: нет способа, как списать долг по ЖКХ старше трех лет в Украине. В украинском законодательстве предусмотрена исковая давность 3 года, и в связи с этим более старые долги не подлежат взысканию через суд. Фактически - их должны списать. На практике их очень часто оставляют, они "висят", при этом лицо могут пытаться как-то заставить оплатить долги, но, если дело дойдет до суда - их не взыщут.

Речь идет о трехлетних долгах, которые накапливались на протяжении этого периода, и не было попыток погасить хотя бы их часть. Если погашена хоть часть долга, - то срок исковой давности прерывается, и после этого лицо могут заставить уплатить всю сумму долга.

Если долгу, к примеру, за квартиру более 3 лет, он "висит", и лицо не пользуется жильем или давно его продало, то такой долг взыскать невозможно.

справка Владислав Мартынчук Адвокат судебной практики Юридической компании "Де-Юре" Окончил Национальный университет "Одесская юридическая академия" и получил степень магистра с отличием. Специализируется на сфере гражданских и хозяйственных споров, семейной практике, защите права собственности и возмещении убытков от вооруженной агрессии РФ. Автор многих статей в сфере прав человека, в частности, защиты права собственности. Участник и докладчик на мероприятиях и обсуждениях посвященных вопросам компенсации убытков, причиненных вооруженной агрессией РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: