Отмечается, что самое большое влияние повышение тарифов на газ будет иметь на услуги по теплоснабжению и горячей воде.

По завершению полномасштабной войны в Украине могут повысить тарифы на коммунальные услуги. Международный валютный фонд в своем меморандуме отмечает необходимость поднятия "коммуналки" до рыночной стоимости.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии ТСН отметил, что "рыночные цены - это рост далеко не на 50%".

"Например, рыночная стоимость электроэнергии может достигать 9-11 гривень за кВт/ч. Это означает, что рост цен для населения возможен не на 50%, а на 120%. Аналогичная ситуация с газом: его рыночная стоимость в Украине колеблется от 20-25 до 30 гривень за кубометр, что может привести к росту цен на 250%", - объяснил эксперт.

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При этом он указал, что стоимость услуг водоснабжения для украинцев не подорожает так сильно, потому что этот тариф не зависит от цен на газ и электроэнергию. В то же время повышение тарифов на электроэнергию приведет к подорожанию обслуживания многоквартирных домов примерно на 20%.

"Наибольшее влияние повышение тарифов на газ будет иметь на услуги по теплоснабжению и горячей воде, поскольку 95% их стоимости зависит от цены на "голубое топливо", - подытожил Попенко.

Коммунальные тарифы - последние новости

В Украине с 1 июня 2024 года подорожала электроэнергия для населения до 4,32 гривни за киловатт.

По данным Госстата, в Украине с мая 2024-го по май 2025-го года выросла стоимость коммунальных услуг, но тарифы остались на прежнем уровне. Отмечается, что больше всего подорожала электроэнергия - на 63,6%. На "почетном" втором месте квартплата - 17,9%. Стоимость вывоза мусора за последний год подскочила на 10,5% и замкнула "призовую тройку".

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