Кабмин утвердил размер помощи по безработице на период карантина

Размер помощи не может превышать официальную минимальную заработную плату.

Кабинет министров утвердил размер, а также порядок предоставления и возвращения средств, направленных на финансирование помощи по частичной безработице на период карантина, установленного с целью не допустить расширения заболеваемости COVID-19.

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Данное постановление правительство приняло на заседании в среду.

В проекте решения говорится о том, что размер помощи устанавливается из расчета две трети от тарифной ставки, причем она не может превышать официальной минимальной заработной платы, которая составляет 4723 гривни.

Как сказано в пояснительной записке, по оценкам Минэкономики, в сфере малого и среднего бизнеса под действие Закона "О занятости населения" подпадут от 1,4 до 1,7 миллиона человек, а месячный объем помощи по частичной безработице для работников из сферы малого и среднего бизнеса на период карантина составит в целом от 6,6 до 8 миллиардов гривень.

Как сообщал УНИАН, Кабмин с 11 марта ввел в Украине общенациональный карантин, который продолжил до 24 апреля. На сегодняшнем заседании правительства планируется его продлить до 12 мая.