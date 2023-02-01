Ожидается, что Европейский центральный банк повысит процентную ставку в рамках своей кампании по сдерживанию инфляции.

Инфляция в Еврозоне резко и быстро снизилась в прошлом месяце, поскольку стремительно растущие цены на энергоносители снизились на фоне масштабных усилий Европы по охране окружающей среды.

Согласно оценке Европейской комиссии, потребительские цены в странах, использующих евро, выросли на 8,5% в годовом исчислении в январе по сравнению с 9,2% в декабре и значительно ниже двузначного роста осенью. Это было третье месячное снижение с тех пор, как в октябре уровень инфляции достиг 10,6 %, сообщает The New York Times.

Как говорится в материале, отчет стал последним сигналом того, что инфляция в Европе начинает существенно снижаться, и подкрепил ожидания, что европейская экономика сможет избежать глубокой и болезненной рецессии, которую экономисты прогнозировали всего пару месяцев назад.

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Ожидается, что Европейский центральный банк повысит процентную ставку на полпункта в рамках своей кампании по сдерживанию инфляции путем охлаждения экономики.

Еврозона и война в Украине:

1 августа 2022 года в Еврозоне уровень инфляции достиг рекордного уровня.

Прогнозировалось, что индекс роста потребительских цен в Еврозоне в августе 2022 года по отношению к августу 2021 года может составить рекордные 9,1%.

16 сентября 2022 года инфляция в Еврозоне взлетела до исторического максимума.

В октябре уровень инфляции в Еврозоне достиг исторического рекорда в 10,6%.

По состоянию на 30 ноября 2022 года впервые за полтора года инфляция в Еврозоне замедлилась до 10%.

По состоянию на 6 декабря 2022 года инфляция в Еврозоне приблизилась к пиковым показателям.

По состоянию на 24 января 2023 года Еврозона вернулась к росту.

30 января 2023 года тало известно о том, что крупнейшая экономика Еврозоны в последнем квартале 2022 года сократилась на 0,2% по сравнению с третьим кварталом года.

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