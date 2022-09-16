Инфляция превышает целевой показатель Европейского центрального банка (2%) в 4,5 раза.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину в Еврозоне наблюдается рост уровня инфляции.

Об этом свидетельствуют данные Eurostat.

Так инфляция в странах Еврозоны в августе увеличились на 9,1% в годовом выражении, что стало максимальным показателем за все время наблюдений.

Видео дня

В июле инфляция в еврозоне составляла 8,9%.

Инфляция превышает целевой показатель Европейского центрального банка (2%) в 4,5 раза.

Продукты питания, алкоголь и табак подорожали на 10,6% (ускорение по сравнению с 9,8% в июле), промышленные товары — на 5,1% (на 4,5% в июле), услуги подорожали на 3,8% (на 3,7% в июле).

Наибольший рост цен, по данным Eurostat, показали энергоресурсы — плюс 38,6% по сравнению с августом 2021 года. Тем не менее, рост цен на них замедлился по сравнению с июлем (39,6%).

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей в августе выросли на 4,3% в годовом выражении по сравнению с 4% в июле.

В Евросоюзе в целом инфляция в августе ускорилась до 10,1% в годовом выражении с июльских 9,8%.

Самая высокая инфляция в ЕС зафиксирована в Эстонии (25,2%), Латвии (21,4%) и Литве (21,1%).

Самая низкая — во Франции (6,6%), на Мальте (7%) и в Финляндии (7,9%).

Война в Украине и инфляция в Еврозоне:

В ответ на российскую агрессию в Украине 8 марта Белый дом запретил весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей в США. Байден предупредил, что этот шаг окажет влияние на американских потребителей.

Кроме американцев, из-за агрессии России против Украины ощутимый рост стоимости жизни ощущают и европейцы. В Еврозоне рост цен в мае составил 8,1%.

В частности, в Германии с 1 марта за 6 дней цены на бензин выросли на 28%.

В марте 2022 года показатель ежегодной инфляции в США достиг рекордных с 1982 года 7,9%. Наибольший рост произошел в категориях: бензин, жилье и продукты питания. Индекс цен на бензин вырос на 6,6%, индекс цен на еду - на 1%, а на жилье - на 1,4%.

1 августа 2022 года в Еврозоне уровень инфляции достиг рекордного уровня.

Прогнозировалось, что индекс роста потребительских цен в Еврозоне в августе 2022 года по отношению к августу 2021 года может составить рекордные 9,1%.

Вас также могут заинтересовать новости: